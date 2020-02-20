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Сказали, что я пожалею: Анна Седокова сменила имидж, хотя многие были против

Певица показала свои "весенние перемены"

четверг, 20 февраля 2020, 16:36
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова решилась на перемены во внешности. Теперь певица - обладательница стильной густой челки.

Кадрами своего преображения исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram. Анна призналась, что на такой эксперимент она решилась в первый раз. "У меня впервые в жизни настоящая моя челка", - написала Седокова.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Артистка также рассказала, что близкие и стилисты были против таких перемен, но она твердо решила и нашла человека, который воплотил в реальность ее маленькую мечту.

"99% людей сказали, что я пожалею, и только один Рудишин Михаил смело начал резать. Спасибо ему за это большое", - призналась певица.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Поклонникам не понравился новый имидж Анны, многие написали, что без челки она выглядит моложе. "Возраста добавила челочка", "Без челки ты моложе", "Без челки красивее", "Без было круче", - пишут они.

Среди комментаторов также были и те, кто поддержал певицу. "Если хочешь, почему нет? Всегда можно отрастить, заколоть, если разонравится! Перемены всегда хорошо - новые эмоции", "Если хочется значит надо делать и все", "Улетная прическа, вам очень идет", - восхищаются другие.

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