Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом

39-летний Элайджа Вуд, сыгравший Фродо в трилогии "Властелин колец", и его партнерша Метте-Мари Конгсвед стали родителями. Об этом сообщило издание US Weekly со ссылкой на собственный источник.

В июле 2019 года беременную Метте-Мари сфотографировали в Лос-Анджелесе, а 18 февраля она появилась на премьере фильма "Эмма" без выпуклого живота и с бокалом шампанского.

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

В феврале 2019 года звезда "Властелина колец" рассказывал, что пара узнала о грядущем пополнении в их семье в канун Рождества 2018 года.

"Я не курю с Рождества, - сказал Вуд телеведущему Сету Майерсу. - И в ту ночь я узнал, что мы ждем ребенка. В канун Рождества".

Вуд и Конгсвед работали вместе над фильмом 2017 года "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". Официально свои отношения пара подтвердила лишь в феврале 2019 года.

Элайджа Вуд с 2005 по 2010 год встречался с актрисой Памелой Расин. Через год после расставания он сказал, что надеется однажды связать себя узами брака.

"В конце концов я хочу жениться и завести детей. Я бы хотел иметь семью. У меня много друзей, у которых есть семьи, и этого времени в своей жизни я с нетерпением жду. Это также та вещь, к которой нужно заранее подготовиться", - сказал актер.

Датчанка Метте-Мари Конгсвед с 2011 по 2017 год была замужем за режиссером Эваном Луи Кацем.

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