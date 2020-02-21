Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото

Компания Гвинет Пэлтроу Goop имеет скандальную репутацию из-за продажи и популяризации лженаучных, неэффективных и вредных продуктов и методов лечения. Несмотря на это, 47-летняя актриса делает все для ее популяризации. Так, на вечеринку, посвященную новой продукции бренда, она пригласила знаменитых женщин, попросив их отказаться от макияжа.

Гвинет Пэлтроу (47), Румер Уиллис (31) и Деми Мур (57)Фото: BFA.COM

Среди гостей мероприятия оказались Деми Мур, Румер Уиллис, Кейт Хадсон, художница и подруга Киану Ривза Александра Грант и другие публичные персоны.

Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон (40)Фото: BFA.COM

Гвинет Пэлтроу и Александра Грант (47)Фото: BFA.COM

Ранее в этом году Гвинет Пэлтроу запустила на Netflix документальный сериал The Goop Lab. Шоу показывает, как ее команда занимается энергетическим целительством, использует психоделики, терапию холодом и обращается к медиумам. В пресс-релизе компании сказано, что в сериале представлены "врачи, исследователи, практики альтернативной медицины и другие эксперты в области психического, физического, духовного и сексуального здоровья".

В прошлом году Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за сценариста, режиссера и продюсера Брэда Фэлчака. Для актрисы этот брак стал вторым. Гвинет была замужем за музыкантом Крисом Мартином, от которого родила двоих детей.

Брэд Питт вспомнил о том, как защищал свою бывшую девушку Гвинет Пэлтроу от домогательств опального продюсера Харви Вайнштейна.

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