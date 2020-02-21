RU  UA

Лайм

Mozgi в новом клипе поменялись местами с привлекательными девушками: видео

Музыканты порадовали музыкальной новинкой

пятница, 21 февраля 2020, 14:04
читати статтю українською

Украинская группа Mozgi презентовала клип на песню "Девчонка". В новом ролике участники бойз-бенда меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работе.

Премьера видеоряда состоялась в пятницу, 21 февраля, на YouTube-канале ребят. В ролике можно увидеть таксиста Потапа, уборщика Дядю Вадю, домохозяйку Позитива и служащего тира DJ Bloodless. Все они воспевают красоту и силу девушек-пожарных, девушек-автомехаников и девушек с оружием.

"Мужчины сильно круты для того, чтобы признаться, что девушки лучше нас, они дают жизнь, они дарят любовь, они делают нас такими, какие мы есть! Это музыкальное признание, больше чем клип", - прокомментировал выход видеоклипа Потап.

  • 21 февраля Джамала представила новый студийный альбом "Свої". Пластинка состоит из 12 треков. По словам певицы, у каждой песни есть своя интересная история, но их объединяет одно - они создавались легко и быстро.
  • Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новую украиноязычную песню "Косатка". Вместе с треком вышел и видеоклип.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: клипы, Mozgi

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото

Звезды без макияжа 2020 - Гвинет Пэлтроу устроила вечеринку без косметики, среди гостей - Деми Мур, Кейт Хадсон и девушка Киану Ривза (фото)

Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история

21 февраля свет увидела новая пластинка Джамалы под названием "Свої".

В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото

Первая леди Украины Елена Зеленская для нового выхода в свет сделала прическу с косичками.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: