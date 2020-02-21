Mozgi в новом клипе поменялись местами с привлекательными девушками: видео

Украинская группа Mozgi презентовала клип на песню "Девчонка". В новом ролике участники бойз-бенда меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работе.

Премьера видеоряда состоялась в пятницу, 21 февраля, на YouTube-канале ребят. В ролике можно увидеть таксиста Потапа, уборщика Дядю Вадю, домохозяйку Позитива и служащего тира DJ Bloodless. Все они воспевают красоту и силу девушек-пожарных, девушек-автомехаников и девушек с оружием.

"Мужчины сильно круты для того, чтобы признаться, что девушки лучше нас, они дают жизнь, они дарят любовь, они делают нас такими, какие мы есть! Это музыкальное признание, больше чем клип", - прокомментировал выход видеоклипа Потап.

21 февраля Джамала представила новый студийный альбом "Свої". Пластинка состоит из 12 треков. По словам певицы, у каждой песни есть своя интересная история, но их объединяет одно - они создавались легко и быстро.

Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новую украиноязычную песню "Косатка". Вместе с треком вышел и видеоклип.

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