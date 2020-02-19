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Группа The Hardkiss порадовала фанов новой песней и клипом: видео

Музыканты представили новый лирический трек

среда, 19 февраля 2020, 12:02
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В среду, 19 февраля, рок-группа The Hardkiss презентовала новую украиноязычную песню "Косатка". Вместе с треком вышел и видеоклип.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива. Режиссером ролика выступил креативный продюсер и гитарист группы Вал Бебко, по задумке которого весь клип снят в синих тонах. Солистка коллектива Юлия Санина для ролика примерила нежный белый образ.

Поклонники The Hardkiss уже успели оценить музыкальную новинку. Свое восхищение они выразили в комментариях под видео.

"Вау! С первых нот пробежал мороз по коже", "Очень нежно и глубоко", "Огонь, очень нежно и прекрасно!", "Потрясающая, красивая, неземная, волшебная и расслабляющая песня", "Как же красиво, прям как укутано в нежное и теплое одеяло", - пишут фанаты.

  • Ранее Юлия Санина рассказала о необычных требованиях участников коллектива к организаторам их концертов. Певица призналась, что бытовой райдер содержит немного условий - M&M’s и шоколад. А вот в техническом документе прописано несколько интересных моментов.
  • Тина Кароль и Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна". Любопытным эксперимент получился как минимум благодаря несколько нетрадиционному стилю для обеих певиц, а также лирике, автором которой выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona.

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