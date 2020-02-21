Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история

В пятницу, 21 февраля, украинская певица Джамала, которая готовится во второй раз стать мамой, представила новый студийный альбом "Свої".

О выходе пластинки исполнительница сообщила в своем Instagram. "Этот сборник - результат моей работы с исполнителями, аранжировщиками, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими", - прокомментировала Джа.

Новый альбом Джамалы состоит из 12 треков. По словам певицы, у каждой песни из этой пластинки есть своя интересная история, но их объединяет одно - они создавались легко и быстро.

"Это потому, что с каждым из этих музыкантов у нас находились общие темы и совпадали музыкальные вкусы", - отметила артистка.

Крок (feat. Cape Cod)



Жалі (feat. alyona alyona)

Забирай (feat. alyona alyona)

Кохаю (feat. Jah Khalib)

Поринь (feat. Koloah)

Більше (feat. Morphom)

Drifting Apart (feat. The Erised)

Nevermind (feat. Vanek Foundation)

Заманили (feat. DakhaBrakha)

Злива (feat. Бумбокс & Pianoboy)

Заманили (Morphom Version) [feat. DakhaBrakha]

Злива (feat. Бумбокс & Pianoбой) [Alternate Version]



О второй беременности Джамала объявила неделю назад. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.

Также певица рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

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