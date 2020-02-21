В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото

Пользователи Instagram и фолловеры Елены Зеленской активно обсуждают новый выход в свет супруги президента. А точнее - необычную прическу первой леди.

20 февраля в Киеве состоялся международный форум "Украина на пути до преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия", где выступила и Елена Зеленская. Фото с мероприятия появились на официальной странице первой леди в Instagram.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На форме супруга президента объявила, что в Украине начала действовать горячая линия, куда надо звонить, если вы стали жертвой домашнего насилия.

"Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил этот номер. Как 101, 102 или 103. 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию", - заявила Елена Зеленская, отметив, что горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Особое внимание публики как всегда было приковано к образу первой леди. Однако на этот раз темой для обсуждения стал не наряд супруги президента, а ее новая прическа. Елена Зеленская распустила волосы, сделав с одной стороны две мелкие косички.

Фолловеры первой леди позитивно оценили ее образ. Многие написали, что с такой прической она выглядит необычно, но стильно.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Какая же вы красавица, классная прическа", "Прическа как у Лагерты, из сериала "Викинги", "Красотка. Очень идут эти косички", "Супер прическа. Елена прекрасна", "Стильно", - пишут подписчики Зеленской в комментариях под постом.

За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. theLime собрал самые эффектные образы первой леди Украины.

Первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.

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