Ирина Билык впервые рассказала о страшной болезни, из-за которой не смогла родить сама

Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что ее ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. Однако она никогда не рассказывала, почему не решилась родить сама. И только спустя четыре года после рождения сына артистка открыто во всем призналась.

Так, в интервью каналу "Украина" певица рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, о которых поклонники даже не догадывались. По словам Билык, она перенесла операцию, после которой врачи запретили рожать самой.

"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", – вспоминает Билык.

На вопрос, была ли это онкология, Ирина ответила: "Ну, почти так. Ну я место, где это было, даже не хочу... Чтобы страна волновалась. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею", - добавила певица.

Ирина Билык официально вышла замуж в 2015 году. Избранником певицы стал российский стилист и фотограф Аслан Ахмадов.

В декабре того же года у пары родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. В своих интервью исполнительница неоднократно признавалась, что с мужем проводит очень мало времени. Как известно, Ирина живет в Киеве, а Аслан - в Москве.

Ранее Ирина Билык поделилась с поклонниками своей радостью - к ней приехал любимый муж. Супруги не стали терять времени и решили провести время всей семьей.

Также певица трогательно поздравила Аслана с 47-м днем рождения совместным снимком. И все бы ничего, если бы автор этого фото не заигрался с ретушью.

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