Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Уже к ночи 22 февраля украинцы будут знать имя представителя страны на Евровидении-2020. Отбор в этом году получился впечатляюще содержательным, и места в финале заслуживают многие. Тем не менее выбор зрителей и судей сделан (пусть и не без споров), и за билет в Нидерланды поборются шестеро артистов. В их числе ребята из Тернополя - Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Они - группа TVORCHI и фавориты второго полуфинала по оценкам. За день до финала перед генеральным прогоном в КПИ мы задали парням несколько вопросов.

- По итогам первого полуфинала вы получили максимальные баллы от зрителей и жюри. Этот результат впечатлил вас?

Андрей: Прежде всего, мы не ставили перед собой никаких планок, никаких ожиданий не было. Решили, что все решат зрители и судьи. Потому да, узнав результаты, мы испытали приятный шок. Думаю, это было видно в эфире.

Джеффри: О, да. Хотя в целом все прошло не так хорошо как хотелось бы. У нас возникли некоторые трудности со звукооператором, бэк-вокал отвалился, мой вокал был слишком громким. В остальном жаловаться не на что. Главное, успеть до вечера этой субботы подтянуть все косяки.

- У судей также нашлись замечания к самому номеру. Что в целом думаете об озвученных вам мнениях?

Андрей: Как по мне, то судьи достаточно объективно все оценивают. Я обратил на это внимание еще во время первого полуфинала. К тому же мои мысли полностью совпали с их выводами. По нашему выступлению тоже полностью согласен. У нас действительно были проблемы с вокалом, и к финалу все это нужно подтягивать, чтобы больше не этом не попадаться. Ну и пробуем доработать номер. Сейчас мы уже добавили в него некоторые элементы, посмотрим, сработает ли.

Джеффри: Да, с вокалом было так себе, тут с ними не поспоришь. Я всячески старался вытягивать, но никак. Ну и еще они сказали, что на сцене было пустовато. У нас появилось несколько идей, как это поправить. Прогоним на репетиции, посмотрим.

Андрей: Согласно правилам Евровидения, на сцене может быть до шести человек. У нас три бэк-вокалистки и нас двое. В полуфинале бэк-вокалистов было двое, но на сцене их не было вовсе. В этот раз попробуем другой вариант. Посмотрим, что из этого получится.

- Визуально ничего не изменится?

Андрей: Немного доработали ту визуализацию, которая была - за неделю было трудно сделать что-то кардинально новое. А вообще нам нравится эта визуализация, чуть доработать только нужно было. Сделать ее чуть интереснее, динамичнее.

- Во втором полуфинале не все оценки все же были объективными, или вам так не показалось? Что думаете о подсуживании?

Андрей: Та нет. Не сказал бы. Я просто смотрю, что "штамповка" не проходит. Проходит что-то поновее, что-то более яркое. Были некоторые артисты, и вот если б они прошли, вот тогда у меня были бы вопросы. Но в финале их нет. Евровидение - это ж не только спеть. Это ж и песня сама по себе, и ее оригинальность, исполнение, месседж.

- Готовились как-то к Евровидению, формату конкурса? Или решение пойти на отбор было спонтанным?

Андрей: Абсолютно. Евровидение вообще ни разу не смотрел. Отдельные какие-то выступления разве что. Вот в прошлом году номер Итальянца с песней Soldi смотрел. Очень круто было, зашло. Из Украины видел когда-то Верку Сердючку и Тину Кароль с песней "шоу ми йор лов… шоу ми что-то там вот ю гат… лысэн ту май харт". Вот и все. Это все мое знакомство с Евровидением.

- Джеффри, что у тебя?

Я вообще о нем не знал. В прошлом году вот Андрей сказал мне, мол, погнали посмотрим, что там и как. Окей, поехали (пожимает плечами). Понятия не имею, что там происходит, и что там за артисты...

- То есть вам просто по кайфу попробовать что-то новое? Получить какой-то новый опыт?

Джеффри: Да, именно.

- Ну вот вы здесь, пока еще на Евровидении, но… как вам Нацотбор? В этом году он очень неплох в плане участников и контента. Что думаете?

Андрей: Честно, мы как-то вот и не задумываемся сильно, оно все идет само по себе. Мы просто в этом течении и делаем все возможное, чтобы продвигаться вперед.

Джеффри: А мне очень нравятся песни некоторых. Вот только мое мнение ничего не решает. Здесь уже как рассудит зритель и судьи. Да и вообще вкус такая штука… ты не можешь нравиться всем. Поэтому выходи на сцену, делай максимально круто то, что умеешь, а далее будет видно.

- Какой была реакция родных, друзей?

Андрей: Очень радуются за нас. Поддерживают и гордятся. Большое спасибо им за это и за то, что держат за нас кулачки в финале.

- Джеффри, твои успехи в Украине как оценили?

Они понятия не имели. Я лишь сказал им, что мы пробуем попасть на Евровидение. Они такие: "Евровидение? Что это". Короче, говорю, просто загуглите… В итоге полуфиналы они не смотрели, но собираются глянуть финал. Желают нам удачи.

Старт финала Нацотбора на Евровидение запланирован на 19:00. Прямую трансляцию традиционно проведут каналы СТБ и UA:Перший. Следите также за главными событиями вечера на страницах theLime.

А тем временем читайте на theLime короткое интервью с Мариной Круть о первых эмоциях после успешного полуфинала и дальнейших планах на финал Национального отбора.

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