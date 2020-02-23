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Тина Кароль и Настя Каменских в эфире "Голоса країни" назвали свой максимальный вес

Звезды не стали скрывать, что всю жизнь боролись с лишними килограммами

воскресенье, 23 февраля 2020, 22:50
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22 февраля на канале 1+1 состоялся шестой выпуск шоу "Голос країни-10", и в эфире судьи проекта Настя Каменских и Тина Кароль обсудили проблемы с весом. Поводом для откровенного разговора стало выступление участницы Юлии Коровко, которая пробилась в команду Потапа и Насти.

"Я всегда была полненькой, в детстве выступала в длинных платьях и не была похожа на других девочек. Я пришла на этот проект, чтобы доказать себе и всем своим обидчикам, что могу и должна быть на сцене", - сказала Юлия.

"Знаешь, солнышко, я тоже когда-то была полнее, - подбодрила девушку Настя Каменских. - Об этом много писали всего, так что мы [с Потапом] спортивная семья. Будем и петь вместе, и тренироваться".

"А какой был самый большой вес? - поинтересовалась у девушки Тина Кароль. - У был вес 80 кг, и я тебе скажу, что возможно вообще все. Ни на кого не обращай внимания. Чем больше буллинга, тем сильнее ты".

Фото: @tina_karol в Instagram

Затем Тина поинтересовалась, какой самый большой вес был у Насти Каменских.

"Когда я говорю этот вес, все думают, что я вру, потому что я выглядела на килограмм 100, а весила всего 78, - призналась НК. - Но я была налитой, и не знаю, почему, но действительно выглядела как… 100 кило!"

Фото: @kamenskux в Instagram

"Слушай, я не знала, что у нас с тобой настолько близкие истории. Потому что я всегда с этим боролась", - удивилась Каменксих.

"И я, сейчас и до сих пор", - призналась Кароль.

  • В третьем выпуске шоу "Голос країни-10" вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.
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