После выхода скандального порноклипа у Тилля Линдеманна заметили новое тату (фото)

Внимательные поклонники Тилля Линдеманна, вокалиста проектов Rammstein и Lindemann, обратили внимание на тату, которое появилось на правой руке музыканта вскоре после выхода скандального видео Till The End с элементами порно.

Снимки, сделанные случайными встречными Линдеманна, опубликовали на Reddit. Как можно рассмотреть на фото, на пальцах правой руки певца появились буквы TTE, которые тут же связали с нашумевшим клипом.

Фото: reddit.com/r/Lindemann

Сам музыкант появление аббревиатуры никак не комментирует. Соответственно, поклонники могут лишь догадываться о его значении и подлинности. Некоторые допускают, что тату могло быть временным.

Фото: reddit.com/r/Lindemann

"Интересно, что он набьет на другой руке", "Не совсем понял Till The End, и точно так же не понимаю, зачем ему это тату", - дискутируют в комментариях под снимками.

На более свежих фото поклонники музыканта разглядели, что букв на руке Линдеманна все же не три. На безымянном пальце также видна "I", что натолкнуло на мысль о возможном слове "BITTE", что можно перевести с немецкого как "пожалуйста".

Фото: reddit.com/r/Lindemann

Не ускользнул от фанов и тот факт, что буква "Е" набита в том же стиле, что и на логотипе одноименного сайд-проекта Линдеманна. То есть, тату все же может иметь отношение к Lindemann.

Напомним, индастриал-метал-проект Lindemann в 2015 году образовали Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тагтгрен (Pain). В июне того же года вышел его первый альбом Skills In Pills. В ноябре 2019-го фаны дождались второго диска "F&M".

Видео Till The End Тилль Линдеманн выпустил отдельно от Lindemann, якобы создав для громкого релиза не менее вызывающий проект Na Chui. Съемки ролика проходили в России.

А пока все говорят о новом порноклипе Тилля Линдеманна, мы вспомнили 5-ку артистов, чьи видео вызвали скандал похлеще Till The End.

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