Все говорят о новом порно-клипе Тилля Линдеманна - 5 артистов, чьи видео вызвали скандал

Недавно лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн пустился во все тяжкие. Сначала он снял откровенный клип Platz Eins с элементами порно для сайд-проекта Lindemann, потом создал еще один с названием Na Chui. Кто знает, что он придумает дальше? Ну а мы пока решили вспомнить, какие еще звезды ранее отжигали не хуже Тилля.

И начнем мы, пожалуй, с любимца миллионов девушек по всему миру, красавчика-актера, музыканта и любителя эпатажа Джареда Лето. Клип его группы 30 Seconds To Mars на песню под названием "Hurricane" не прошел никакую телевизионную цензуру. Поэтому полную версию ролика можно посмотреть только на просторах интернета. А все дело в том, что в этом видео Джаред занимается любовью с какой-то дамой, в кадре мелькают обнаженные женские формы, интимные сцены и различные секс-игрушки.

Не обошел стороной провокационные клипы и еще один красавчик - Энрике Иглесиас. Не все поклонники знают, что у сладкого Энрике есть и непристойная сторона. Именно из-за нее один из его музыкальных роликов забраковали телеканалы. Речь идет о видео на песню "Sad Eyes", где певец смотрит порно, раздеваясь у себя в спальне. Весь ролик Иглесиас фантазирует о девушке, которую видит на экране.

Еще один яркий нашумевший клип - "Big Dick" от Little Big. Одно только название чего стоит, ведь оно переводится как "Большой член". В видеоролике можно увидеть немало причин, по которым он не прошел на ТВ. Например, одной из актрис поезд въезжает прямо между ног. И это только малая часть всех "прелестей", показанных в кадре.

Говоря о скандальных клипах нельзя не упомянуть одного из королей эпатажных видео - Мэрилина Мэнсона. В его арсенале немало роликов, которые ни за что не прошли бы ни одну проверку на цензуру. Мэнсон часто показывает в клипах сцены употребления наркотиков, различного насилия, грубого гетеросексуального и гомосексуального секса и так далее. Но сейчас речь пойдет об одной видеозаписи, которая все-таки может претендовать на звание самой эпатажной среди работ артиста. Это клип на песню "We Know Where You Fucking Live". Достаточно будет просто сказать, что в кадре показаны монашки с оружием и в латексе, которые удовлетворяют себя крестами. Вряд ли нужно что-либо еще добавлять.

И завершает нашу пятерку шокирующих видеоклипов певец Serge Gainsbourg с клипом на песню "Lemon Incest". В этом ролике, по сюжету, персонаж Серж Генсбур занимается сексом со своей юной дочерью Шарлоттой. Которую, к слову, сыграла та же самая актриса, которая позже снялась в скандальном фильме Ларса фон Триера "Нимфоманка".

Ранее дуэт Lindemann выпустил три клипа на треки из нового альбома - Steh auf, Ich weiß es nicht и Knebel.

Известный своей брутальностью и скандальным имиджем Тилль Линдеманн впечатлил поклонников непривычно нежным фото с матерью.

