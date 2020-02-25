Украинский ведущий решил обвенчаться с женой спустя два года брака

Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко принял решение обвенчаться со своей супругой Инной. На протяжении двух лет пара проверяла свои отношения и вот наконец решилась закрепить свой союз и перед Богом.

Об этом телеведущий рассказал каналу "Украина". По словам Тимура, обряд венчания пройдет после Пасхи, которая в 2020 году будет отмечаться 19 апреля.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Мы решили, что в этом году обвенчаемся. Более того, к нам пообещали присоединиться мои родители, потому что они не венчаны, Иннины родители. То есть у нас будет огромное семейное венчание, но уже после Пасхи", - поделился Мирошниченко.

Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна Рудник поженились в январе 2018 года. В июне того же года у супругов родилась дочь, которую они назвали Мией. А 19 января 2020-го на свет появился второй ребенок пары - сын Марко.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

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