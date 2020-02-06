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Наталка Карпа крестила маленькую дочь и впервые показала лицо малышки

Таинство крещения прошло в одном из киевских храмов

четверг, 6 февраля 2020, 16:17
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Украинская певица Наталка Карпа и герой АТО Евгений Терехов крестили свою маленькую дочь Злату, которая появилась на свет в декабре прошлого года.

Первые кадры с таинства опубликовала ведущая Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале "Особливе з Соломією". Как отметила телеведущая, Наталка и Евгений крестили дочь в Патриаршем соборе Воскресения Христова, поскольку именно в этом храме певица просила у Бога ребенка. На трогательных снимках можно уже рассмотреть лицо малышки.

Крестным папой девочки стал лидер группы "Антитела" и отец двоих сыновей Тарас Тополя. Для музыканта Злата стала первой крестницей. Интересно, что именно на концерте певца Евгений сделал Наталке предложение. Это произошло накануне Дня всех влюбленных.

О беременности Наталки Карпы стало известно в августе 2019 года, а уже в октябре супруги рассекретили пол малыша. Для певицы девочка стала первым ребенком, а для Евгения - вторым. Терехов также воспитывает дочь от первого брака.

  • Наталка Карпа, которая впервые стала мамой в 38 лет, пережила трудные роды. Артистка призналась, что появление малышки на свет затянулось.
  • Также певица рассказала о семейной утрате. Болью потери Наталка Карпа поделилась с поклонниками на личной странице в Instagram.

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