MONATIK записал трек с участниками своей команды на Голосі країни-10

Украинский хитмейкер и тренер "Голосу країни-10" MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе со своими подопечными на вокальном проекте записал трек. Песня получила название "Наш голос".

Вместе с треком музыканты выпустили и клип, съемки которого проходили на крыше Киевской крепости с видом на НСК "Олимпийский". "Это внезапная встреча абсолютно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK 2020!", - прокомментировал музыкальную работу звездный тренер.

"Ребята и девчата, вы потрясающие и безумно крутые. Спасибо, что выбрали меня своим тренером. Очень ценно и колоссально сложно... среди вас невозможно выбирать. Вы лучшие из лучших!", - обратился Монатик к участникам своей команды.

Команда MONATIK’а на "Голосі країни-10"

Напомним, что на "Голосі країни-10" свои команды уже полностью сформировали MONATIK и Потап с Настей. В следующее воскресенье, 1 марта, вокалисты будут сражаться за право стать подопечными Тины Кароль и Дана Балана.

Ранее в одном из выпусков шоу "Голос країни-10" вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.

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