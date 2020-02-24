Как прошел 6 выпуск Голосу країни-10 и кому удалось развернуть все четыре кресла судей

Вечером 23 февраля в эфире канала "1+1" прошел 6 выпуск шоу Голос країни-10, в ходе которого звездные наставники также набирали участников в свои команды. Наиболее продуктивным эфир получился для Тины Кароль, хотя последних конкурсантов добрали к себе Потап с Настей и MONATIK.

Звездами выпуска стали диджей популярной украинской радиостанции, большая поклонница украинского фольклора и яркая драг-квин, к которой, увы, никто не повернулся. theLime проследил за насыщенным выпуском проекта и рассказывает о его лучших выступлениях.

Большую поддержку зала и массу теплых комплиментов от Тины Кароль в этот вечер получила вокалистка из Львова Ульяна Горбачевская. Женщина сразила певицу вокалом, а после выступления - рассказом о своей жизни. Ульяна изучает украинский фольклор и характерное пение у мастеров народного творчества. В частности, у исполнительниц знаменитой "Ой там на горі". С этими же навыками конкурсантка продолжит свое участие на Голосі країни-10 в команде Тины Кароль.

Немало лестных отзывов досталось певице Александре Горупе. Девушка пришл на шоу с целью рассказать, что домашнее насилие - не приговор. В пример она привела свою историю. Столкнувшись с такой проблемой, Александра бросила мужа, забрала детей и начала новую жизнь. К участнице повернулся Дан Балан, по кнопке хотели ударить и Потап с Настей, но к этому времени в их команде уже не осталось места.

Развернуть все четыре судейских кресла в это воскресенье удалось Роману Клюбе из Ивано-Франковска, который впечатлил зрителей сильным баритоном. На Голос країни-10 парень пришел с блюзовой композицией, которая позволила ему раскрыть свой талант максимально. Своим наставником Роман выбрал Тину Кароль.

Когда на сцену вышел диджей украинской радиостанции "Хіт FM" Денис Жупник, Тина Кароль тут же обернулась на знакомый голос. Появление Жупника на шоу оказалось сюрпризом. Для "слепых прослушиваний" он выбрал трек MONATIK’а "Жизнь поет" и в итоге пополнил команду Тины Кароль.

Ярчайшей звездой выпуска, безусловно, стал вокалист Владимир Митев, пришедший на шоу в образе драг-квин. Мощный вокал парня и его яркий образ заставили зрителей аплодировать стоя. Увы, к участнику на этот раз никто из членов жюри не повернулся.

Второй фавориткой 6 выпуска, которой удалось развернуть все кресла жюри, стала яркая и неординарная вокалистка Мелен Пасса. Уверенное исполнение хита Bring It Back группы Moloko привело девушку в команду MONATIK’у.

Судьбы улыбнулась в этот вечер и певцу из Беларуси Никите Ходосу. До прихода на Голос країни-10 парень пел на улицах, позже стал выступать в ресторанах. Сейчас, по словам Никиты, он понял, что этого ему мало. Вокальный проект в Украине показался ему хорошей возможностью начать в жизни новый этап. Участие он продолжит в команде MONATIK’а.

Кто из участников 6 выпуска прошел в следующий этап шоу:

Команда Тины Кароль:

Василь Процюк

Денис Жупник

Ульяна Горбачевская

Роман Клюба

Команда Потапа и Насти:

Татьяна Ничай

Юлия Коровко

Олеся Лейченко

Команда Дана Балана:

Александра Горупа

Команда MONATIK’а:

Никита Ходос

Мелен Пасса

Следующий выпуск вокального шоу Голос країни-10 смотрите уже в следующее воскресенье, 1 марта. За главными его событиями традиционно следите на страницах theLime.

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