Просто Гарри: после отказа от королевских полномочий принц не хочет использовать титул

Отказ от королевских полномочий и переезд в Канаду не прошел для Гарри и Меган бесследно. Вернувшись в Великобританию ради рабочей встречи, герцог Сассекский попросил не называть его принцем, пишет People.

Фото: @sussexroyal в Instagram

Внук королевы Елизаветы и его жена прекращают работать на Букингемский дворец лишь 31 марта, но Гарри уже отказывается от титула. Перед выступлением в Эдинбурге герцог Сассекский попросил представить его только по имени.

"Он хочет сказать несколько слов, чтобы начать встречу, и он дал понять, чтобы мы все называли его просто Гарри, - сказала ведущая мероприятия Айша Хазарика. - Итак, дамы и господа, пожалуйста, окажите теплый шотландский прием Гарри".

Рабочий визит для принца стал первым громким событием после переезда с женой Меган Маркл и 9-месячным сыном Арчи в Канаду. На прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские объявили, что в будущем не будут использовать свой знаменитый бренд "Sussex Royal" и слово "королевский".

Уже в начале февраля СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл нашли работу. Но нет, шутки о работе в Макдональдз в сторону! Говорят, супруги налаживают связи с крупнейшими инвестиционными банками в мире.

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