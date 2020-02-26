Вот это я ляпнул: Андрей Данилко проговорился о романе с "мамой" Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко признался, что у него были отношения со своей постоянной спутницей, актрисой Инной Белоконь, которая известна по роли "мамы" Верки Сердючки.

Об этом он рассказал в свежем выпуске программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канал Люкс ФМ. Так, в рубрике "Соври мне", где артист должен говорить неправду, прозвучал интересующий многих вопрос: "У вас был роман с мамой Верки Сердючки?". На что Данилко ответил: "Нет". "Вот это я ляпнул, конечно", - добавил шоумен.

В ходе интервью Андрей Данилко также вспомнил первую встречу с Инной Белоконь. По словам шоумена, это была "полная антипатия".

"Я думал: "Боже, шо это?" и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка ... И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра", - поделился воспоминаниями артист.

Ранее Данилко рассказывал, что часто отдыхает с Белоконь, которую он называет "близким человеком".

"Мы часто вместе путешествуем, на этот раз были в Греции. Там начал превращаться в ребенка, которым когда-то был в пионерском лагере. Надевал тапки, футболку и просто гулял, плавал в море. Кепка и очки не пригодились, никто не узнавал", - говорил в одном из интервью артист.

Во время выступления Верки Сердючки у молодой слушательницы неожиданно начались роды. Девушка была на восьмом месяце беременности и не подозревала, что малышка решит появиться на свет раньше срока.

Пользователи Instagram активно обсуждают совместное фото украинского шоумена и композитора Андрея Данилко (Верки Сердючки) со звездой голливудских боевиков Джейсоном Стэтхэмом.

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