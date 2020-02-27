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Женитесь на лучшей подруге: 68-летний Стинг раскрыл секрет крепкого брака

Певец разоткровенничался об отношениях с женой и детьми, а также дал фанатам ценный совет

четверг, 27 февраля 2020, 19:45
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Стинг женат на актрисе Труди Стайлер 27 лет, но их отношениям на 10 лет больше. В интервью журналу People 68-летний певец признался, что секрет семейного счастья для него заключается в дружбе: паре сих пор нравится проводить вместе время.

"Я знаю кое-что о браке, - похвастался Стинг. - Мы с Труди женаты уже 27 лет. Это чудо, но мы не принимаем это как должное. Также мы с ней друзья. Мы любим друг друга, но мы действительно нравимся друг другу - и это важное различие. Любовь - это страсть и все такое, но на самом деле любить кого-то и наслаждаться чьей-то компанией - это разные вещи, и это длится дольше. У вас может быть и то и другое, но я думаю, что это важно. Женитесь на своей лучшей подруге".

Фото: @trudiestyler в Instagram

Стинг и 66-летняя Труди Стайлер являются родителями четырех детей: 36-летней Микки, 29-летней Элиот, 34-летнего Джейка и 24-летнего Джакомо. Кроме того, от бывшей жены Фрэнсис Томелти у него есть 37-летняя дочь Фуксия и 43-летний сын Джо.

"Я никогда не собирался быть папой, - говорит Стинг. - Я шесть раз случайно становился папой - вот какой я умный. И все же они стали самыми счастливыми случайностями в моей жизни, потому что они замечательные люди. Я не могу в это поверить, но на данный момент они уже подарили мне 7 внуков, которые тоже замечательные. Так что все это произошло случайно. Я не собирался быть патриархом племени, но я есть".

Фото: Getty Images

Певец рассказал, что научил детей самостоятельно зарабатывать на жизнь, не полагаясь на знаменитого отца.

"Мои дети очень независимы, - говорит он. - Они вообще не сидят в ожидании подачек, и я не хотел бы лишать их этого жизненного приключения: зарабатывать себе на жизнь. Это прекрасная и трудная вещь. Поэтому я ничего им не обещал. Я, очевидно, помогу им, если у них проблемы, но они не ждут подачек. Они слишком независимы", - сказал он.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Стинг

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