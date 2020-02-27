Хорошо, что не как дедушка с внучкой: Виктор Павлик ответил на критику разницы в возрасте с невестой

Народный артист Украины Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова счастливы в отношениях уже более 4-х лет, а летом этого года влюбленные планируют сыграть свадьбу. Но публике до сих пор не дает покоя значительная разница в возрасте между 54-летним певцом и его 25-летней невестой.

И если Екатерина переживает из-за негативных комментариев в сети, то Виктор Франкович с юмором отвечает хейтерам, которые обвиняют его в том, что он планирует жениться на юной девушке. Так, в программе "Життя відомих людей" артист прокомментировал несколько оскорбительных сообщений, среди которых было и самое популярное: "Вы со своей любимой выглядите как папа с дочкой".

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ну хорошо, что не как дедушка с внучкой! А папа с дочкой... Вы знаете для меня как пример есть много в мире пар, где люди имеют большую разницу в возрасте", - сказал певец.

Народный артист также прокомментировал такие хейтерские сообщения: "Откуда деньги на любовницу?", "Павлик упал ниже плинтуса. Не ожидала от него такого", "30 лет разница!? Старый, перебор минимум в два раза" и многие другие.

Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником. Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Ранее Екатерина рассказала theLime о том, намерена ли она родить музыканту детей. Невеста артиста призналась, что в планах это есть и они с возлюбленным уже даже придумали им имена.

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