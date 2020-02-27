Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой уютный вечер у камина

Знаменитая звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжает радовать фанов романтическими снимками из семейного архива. На этот раз супруги показали, как проводят вечера.

На страницах телеведущих в Instagram появилось фото, на котором влюбленные запечатлены возле камина. Екатерина и Юрий нежно смотрят друг на друга и буквально светятся счастьем. "Зимние вечера возле камина", - написала Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов опубликовал похожий снимок и написал: "Возле хорошего камина - вечера всегда великолепны! Особенно когда есть о чем поговорить".

Поклонники звездной пары не смогли пройти мимо снимков и наперебой стали писать лестные комментарии.

"Так уютно", "Всем бы такой любви", "Так красиво и романтично", "Тепло даже от фото", "Какие вы молодцы, ребята, мурашит", "Как романтично", "Какие вы замечательные", "Когда все искренне - то всегда есть о чем поговорить. Вы очень гармоничны", "Взгляд говорит о многом", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В этом месяце сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось три года. Звездные родители устроили Ивану веселый праздник, организовав вечеринку в детском саду.

Также телеведущая поделилась в Instargam милой фотографией сына Ивана, на котором мальчик позирует возле окна. Поклонники пришли к выводу, что малыш похож на своего звездного отца - Юрия Горбунова.

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