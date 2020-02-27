RU  UA

Лайм

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой уютный вечер у камина

Супруги растрогали зимней романтикой

четверг, 27 февраля 2020, 13:55
читати статтю українською

Знаменитая звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжает радовать фанов романтическими снимками из семейного архива. На этот раз супруги показали, как проводят вечера.

На страницах телеведущих в Instagram появилось фото, на котором влюбленные запечатлены возле камина. Екатерина и Юрий нежно смотрят друг на друга и буквально светятся счастьем. "Зимние вечера возле камина", - написала Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов опубликовал похожий снимок и написал: "Возле хорошего камина - вечера всегда великолепны! Особенно когда есть о чем поговорить".

Поклонники звездной пары не смогли пройти мимо снимков и наперебой стали писать лестные комментарии.

"Так уютно", "Всем бы такой любви", "Так красиво и романтично", "Тепло даже от фото", "Какие вы молодцы, ребята, мурашит", "Как романтично", "Какие вы замечательные", "Когда все искренне - то всегда есть о чем поговорить. Вы очень гармоничны", "Взгляд говорит о многом", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

  • В этом месяце сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось три года. Звездные родители устроили Ивану веселый праздник, организовав вечеринку в детском саду.
  • Также телеведущая поделилась в Instargam милой фотографией сына Ивана, на котором мальчик позирует возле окна. Поклонники пришли к выводу, что малыш похож на своего звездного отца - Юрия Горбунова.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Принц Гарри подался в музыку и записывает песню с Джоном Бон Джови - у него уже есть "сценическое имя"

Принц Гарри запишет песню вместе с Джоном Бон Джови для соревнований военных и ветеранов Игры непокоренных

Совсем другая: поклонники не узнали Ани Лорак на ее новом фото

Ани Лорак опубликовала фото, на котором ее не сразу узнали даже самые преданные поклонники.

Маколей Калкин вернется на экран в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Маколей Калкин в Американской истории ужасов 10 присоединится к Саре Полсон, Эвану Питерсу и другим звездам сериала-антологии

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: