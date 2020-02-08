Маленький Горбунов: Катя Осадчая показала милое фото подросшего сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в Instargam милой фотографией сына Ивана, которому в этом месяце исполнится три года. На снимке мальчик позирует возле окна, стоя спиной к камере.

"Когда слово "снег", наконец перешло из фантазий в реальность", - подписала она публикацию. И хотя фото традиционно сделано со спины, поклонники пришли к выводу, что малыш похож на своего звездного отца - Юрия Горбунова.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Фигурой в отца! Как говорится, гены это святое", "Фигура папина", "Копия папа, даже сзади", "Такой большой уже", "Просто Юра в детстве", "Маленький Горбунов", "Он даже когда стоит, то сзади похож на папу", "Как посмотреть сразу видно маленький Горбунов", - пишут фанаты звездной пары.

Напомним, малыш появился на свет 18 февраля 2017 года. Для Осадчей Иван стал вторым ребенком, а для Горбунова - первенцем. У телеведущей есть старший сын Илья от бизнесмена и народного депутата Олега Полищука.

Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали "кожаную свадьбу" - их браку исполнилось три года. Пара, которая не устает радовать фанатов романтичными фото и признаниями, традиционно поздравила друг друга в Instagram.

Ранее Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Своим достижением ведущий похвастался в своем Instagram. Как отметил Юрий, эта победа ему досталась благодаря его жене.

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