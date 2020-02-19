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Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как отпраздновали день рождения сына

18 февраля Ивану исполнилось 3 года

среда, 19 февраля 2020, 10:15
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Сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось три года. Звездные родители устроили Ивану веселый праздник, организовав вечеринку в детском саду.

Снимками с празднования знаменитая пара поделилась с поклонниками в Instagram. Именинника и его друзей развлекали аниматоры в костюмах свинок Пеппы и Джорджа.

Фото: instagram.com/kosadcha

Катя и Юрий также оставили сыну трогательные поздравления. "Спасибо Ивасик, что выбрал нас своими родителями. Наша гордость и наш герой! Три года пролетели, как мгновение", - написала Катя Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Говорят что чужие дети растут быстро! А свои - еще быстрее! Нам уже целых 3 годика! Расти сынок здоровым и счастливым! Мы с мамой тебя очень любим!", - написал Горбунов.

Фото: instagram.com/kosadcha

К поздравлениям также присоединились поклонники пары и коллеги по шоу-бизнесу, а именно - телеведущие Леся Никитюк и Лилия Ребрик, певицы Санта Димопулос, Гайтана и Светлана Тарабарова, балерина Екатерина Кухар и многие другие.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, малыш появился на свет 18 февраля 2017 года. Для Осадчей Иван стал вторым ребенком, а для Горбунова - первенцем. У телеведущей есть старший сын Илья от бизнесмена и народного депутата Олега Полищука.

  • Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали "кожаную свадьбу" - их браку исполнилось три года. Пара, которая не устает радовать фанатов романтичными фото и признаниями, традиционно поздравила друг друга в Instagram.
  • Ранее Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Своим достижением ведущий похвастался в своем Instagram. Как отметил Юрий, эта победа ему досталась благодаря его жене.

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