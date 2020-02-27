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Маколей Калкин вернется на экран в новом сезоне "Американской истории ужасов"

10 сезон "Американской истории ужасов" выйдет уже в 2020 году

четверг, 27 февраля 2020, 12:50
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Создатель сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи официально подтвердил, что в 10 сезоне шоу появится 39-летний Маколей Калкин. Новость об этом появилась в Instagram режиссера.

Сам актер, давно отошедший от публичной жизни и громких проектов, свое участие в популярном сериале прокомментировал шуткой.

"Я только проснулся и увидел, что я в тренде. Может кто-нибудь объяснить, что происходит? Я снова умер?" - написал он в Twitter.

"Пока нет, Маколей… добро пожаловать в семью Американской истории ужасов!" - ответили ему фанаты.

Среди других актеров, которые составят Калкину компанию в сериале-антологии, - Сара Полсон, Эван Питерс, Лили Рэйб, Кэти Бейтс и Финн Уитрок. В настоящее время роль звезды "Один дома" и сюжет "Американской истории ужасов 10" остаются в секрете, но шоу должно выйти в эфир уже в 2020 году.

Фото: @culkamania в Instagram

В недавнем интервью Esquire Маколей заявил, что наслаждается спокойной жизнью с любимой женщиной и домашними животными, пытается стать отцом и не хочет себя рекламировать.

"Все равно весело время от времени возвращаться в седло и играть. Так выстроились звезды, и я подумал, что это может быть супер весело. Но нет, я ничего не рекламирую. Я даже не рекламирую себя. Это просто еще одно маленькое приключение", - сказал Калкин о своем неожиданном возвращении.

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