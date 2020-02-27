MONATIK выпустил завораживающий клип, в котором отправляет зрителя в открытый космос любви: видео

Украинский хитмейкер и тренер "Голосу країни-10" MONATIK (Дмитрий Монатик) презентовал клип на свою новую песню "Сильно". В новом видео артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

Премьера видеоряда состоялась в четверг, 27 февраля, на YouTube-канале исполнителя. При всем своем минимализме клип получился нескучным и по-настоящему завораживающим.

Режиссером нового клипа Монатика выступила Таня Муиньо, по задумке которой героиня видео, модель Анна Шуть, погружается в красочный сон.

"Какая долгожданная работа. Как много людей и времени было задействовано, спасибо всех команде 3 месяца работы и мы готовы поделиться с вами СИЛЬНО красивой работой. MONATIK - всегда вдохновляешь новыми творениями, бесконечно доверяешь и готов пойти на любые эксперименты - обожаю и очень люблю", - прокомментировала выход клипа режиссер.

"Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон, настолько красивый, что проснуться страшно. Ничего вокруг не существует. Лишь невесомость и красота. На которую хочется смотреть вечно, со всех ракурсов. В любое время. Красота, не знающая границ, страхов и конца, та, что пробуждает в Вас творца, портреты которой хочется рисовать вновь и вновь, для того чтобы эмоции, которые Она дарит остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни. Как же прекрасно, даже проснувшись, понять что сон был лишь слегка гиперболизированный своими красками и отсутствием гравитации, все остальное происходит наяву", - поделился MONATIK.

Ранее MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе со своими подопечными на вокальном проекте записал трек. Песня получила название "Наш голос".

Также артист стал приглашенным гостем престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020, церемония награждения которой состоялась 18 февраля в Лондоне. Но даже это не так круто, как его стильная шапка.

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