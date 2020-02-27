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MONATIK выпустил завораживающий клип, в котором отправляет зрителя в открытый космос любви: видео

Артист порадовал поклонников музыкальной новинкой

четверг, 27 февраля 2020, 12:15
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Украинский хитмейкер и тренер "Голосу країни-10" MONATIK (Дмитрий Монатик) презентовал клип на свою новую песню "Сильно". В новом видео артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

Премьера видеоряда состоялась в четверг, 27 февраля, на YouTube-канале исполнителя. При всем своем минимализме клип получился нескучным и по-настоящему завораживающим.

Режиссером нового клипа Монатика выступила Таня Муиньо, по задумке которой героиня видео, модель Анна Шуть, погружается в красочный сон.

"Какая долгожданная работа. Как много людей и времени было задействовано, спасибо всех команде 3 месяца работы и мы готовы поделиться с вами СИЛЬНО красивой работой. MONATIK - всегда вдохновляешь новыми творениями, бесконечно доверяешь и готов пойти на любые эксперименты - обожаю и очень люблю", - прокомментировала выход клипа режиссер.

"Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон, настолько красивый, что проснуться страшно. Ничего вокруг не существует. Лишь невесомость и красота. На которую хочется смотреть вечно, со всех ракурсов. В любое время. Красота, не знающая границ, страхов и конца, та, что пробуждает в Вас творца, портреты которой хочется рисовать вновь и вновь, для того чтобы эмоции, которые Она дарит остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни. Как же прекрасно, даже проснувшись, понять что сон был лишь слегка гиперболизированный своими красками и отсутствием гравитации, все остальное происходит наяву", - поделился MONATIK.

  • Ранее MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе со своими подопечными на вокальном проекте записал трек. Песня получила название "Наш голос".
  • Также артист стал приглашенным гостем престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020, церемония награждения которой состоялась 18 февраля в Лондоне. Но даже это не так круто, как его стильная шапка.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: MONATIK, клипы

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