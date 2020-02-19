MONATIK засветился на премии BRIT Awards 2020 - но даже это не так круто, как его стильная шапка

Украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) стал приглашенным гостем престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020, церемония награждения которой состоялась 18 февраля в Лондоне.

Снимками с красной дорожки, а также впечатлениями музыкант поделился на личной странице в Instagram. На премии артист появился на один, а со своей супругой Ириной Демичевой.

"Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей - они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути", - рассказал Дмитрий.

Для мероприятия MONATIK выбрал пиджак Stella McCartney, а также необычную шляпу Alexander Wang.

"Вы наверное спросите, что это у меня за интересная шляпа на голове? А я вам скажу: Я выбрал самую большую, потому что у меня будет много воспоминаний и очень много эмоций, и все нужно поместить в одну голову. Поэтому, это шляпа воспоминаний, чтобы все эти эмоции привезти домой", - объяснил свой выбор певец.

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