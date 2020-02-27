RU  UA

Лайм

Пусть тебя вечно кружит любовь: Екатерина Кухар трогательно поздравила сына-именинника

Тимур отмечает день рождения

четверг, 27 февраля 2020, 10:59
читати статтю українською

Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поздравила старшего сына Тимура с днем рождения, разместив пост на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала "живое" фото, которое сделано за кулисами танцевального шоу. "Мальчик мой любимый! Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу. Будь их крыльями!", - написала Екатерина.

Поздравление в социальной сети оставил и муж балерины Александр Стоянов. Артист выложил в своем фотоблоге снимок с именинником и сопроводил его теплыми стоками.

"Желаю тебе оставаться таким же сильным и мудрым! То, как ты заботишься о своей младшей сестре и ухаживаешь за девушками, говорит о твоем большом сердце и даже мне есть чему у тебя поучиться!", - написал Александр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr)

Напомним, что Тимур - сын от первого брака балерины. Сегодня Кухар замужем за артистом балета Александром Стояновым, от которого родила дочь Анастасию.

  • Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились в сентябре прошлого года. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире шоу "Танці з зірками-2019", а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.
  • Супруги 5 лет ограждали свою дочь Настю от публичности. Но недавно Екатерина и Александр решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Россию на Евровидении таки представит украинец - об этом говорили три года

Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит певец Александр Панайотов, который родом из украинского города Запорожье.

Фаны Тилля Линдеманна объяснили его скандальный порноклип забавным мемом

Автор мема предположил, как появился нашумевший клип Till The End проекта Тилля Линдеманна

Просто Гарри: после отказа от королевских полномочий принц не хочет использовать титул

Принц Гарри на официальной встрече попросил не называть его принцем - новости королевской семьи Великобритании.

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: