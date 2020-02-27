Пусть тебя вечно кружит любовь: Екатерина Кухар трогательно поздравила сына-именинника

Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поздравила старшего сына Тимура с днем рождения, разместив пост на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала "живое" фото, которое сделано за кулисами танцевального шоу. "Мальчик мой любимый! Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу. Будь их крыльями!", - написала Екатерина.

Поздравление в социальной сети оставил и муж балерины Александр Стоянов. Артист выложил в своем фотоблоге снимок с именинником и сопроводил его теплыми стоками.

"Желаю тебе оставаться таким же сильным и мудрым! То, как ты заботишься о своей младшей сестре и ухаживаешь за девушками, говорит о твоем большом сердце и даже мне есть чему у тебя поучиться!", - написал Александр.

Напомним, что Тимур - сын от первого брака балерины. Сегодня Кухар замужем за артистом балета Александром Стояновым, от которого родила дочь Анастасию.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились в сентябре прошлого года. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире шоу "Танці з зірками-2019", а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.

Супруги 5 лет ограждали свою дочь Настю от публичности. Но недавно Екатерина и Александр решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой.

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