Удивляюсь, как Андрей до сих пор жив: Геля из "СВ-Шоу" вспомнила об изнурительной работе с Данилко

Актриса Радмила Щеголева, которую прославила в свое время роль Гели в "СВ-Шоу" Андрея Данилко, рассказала об изнурительной работе с артистом в начале 2000-х, от которой он всячески старался ее отгородить.

Вспоминая рабочий график в беседе с порталом "Амнезия", Щеголева удивилась тому, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) до сих пор жив. Порой театр артиста давал по 25 концертов в месяц, при этом приходилось закрывать и частные мероприятия. Поработав с Данилко в этом темпе, актриса здорово подорвала здоровье.

Фото: ofigenno.com

"В первый съемочный день ["СВ-Шоу"] я сразу поняла, что мне там нечего делать. Они ж хотели, чтобы я как бы была обслуживающим персоналом. Никакой нагрузки у моего персонажа особо не было", - вспомнила Радмила.

Съемки первой передачи с ведущим Мыколой Вереснем в гостях шли тяжело и долго. В какой-то момент Андрей Данилко и Радмила просто стали дурачиться, и так "СВ-Шоу" получило свой шутливый формат: "Ситуация начала закручиваться и потом уже в процессе новых гостей рождались новые вещи. Но мы сразу оговорили тему с моими беседами, потому что у меня даже микрофона не было вначале. Я должна была быть 105-я девочка, просто на побегушках. Чтобы в кадре хорошо смотрелась".

Позже Андрей Данилко назвал свою коллегу по площадке Гелей. Так звали его косметолога, на приемах которого он не мог отдохнуть из-за ее постоянной болтовни. "Это был стеб, ведь моя Геля была безмолвной", - посмеялась Щеголева.

Со временем актриса стала менять костюмы, принимать более активное участие в кадре. Параллельно со съемками "СВ-Шоу" Щеголева снималась в картинах "Белый костюм" и "Черная рада", Данилко тоже был занят другими проектами. Шоу Верки Сердючки снимали три раза в месяц - по несколько эпизодов за сутки.

"А на гастроли с театром Данилко я напросилась сама. Он меня отговаривал: "Ты ж квітка, тобі треба в нормальних умовах жити. Нет, не едь". Потом я, конечно, поняла почему. Это была изнурительная история, до 25 концертов в месяц. Переезд, концерт, переезд и снова концерт, - продолжила Радмила. - А бывали еще и "заказняки" после концерта вечером или ночью. И я потом через три года прихворнула так неплохо. Моих энергетических запасов не хватило, поэтому я удивляюсь, как Андрей до сих пор еще жив".

Фото: kino-teatr.ru

Как призналась актриса, на обследования и лечения она потратила практически все, что заработала, выступая с Данилко в образах балерины или учительницы. Позже артист предпочел театральным выступлениям и так называемым стендапам музыку. Радмила же видела себя актрисой. Так их пути разошлись.

Пользователи Instagram активно обсуждают совместное фото украинского шоумена и композитора Андрея Данилко (Верки Сердючки) со звездой голливудских боевиков Джейсоном Стэтхэмом.

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