Мальчик вырос: звезда сериала "Малкольм в центре внимания" впервые женился

Актер Фрэнки Муниз, сыгравший Малкольма в популярном сериале начала 2000-х, женился на актрисе Пейдж Прайс. 34-летний актер подтвердил радостную новость изданию People.

Фото: @frankiemuniz4 в Instagram

"Каждый момент 21 февраля был идеальным. Начиная с того, как мы проснулись и прыгали на кровати от восторга, и вплоть до прогулки по острову рука об руку с нашими самыми близкими друзьями и семьей. Все было именно так, как мы хотели, - рассказал Муниз о своей свадьбе. - Я всегда думал, что называть свадьбу лучшим днем в своей жизни - это такой штамп, но день моей свадьбы был буквально лучшим днем в моей жизни!"

Фото: @pogmuniz в Instagram

Пара обручилась в ноябре 2018 года, через 2 года после начала отношений.

"Когда ты маленькая девочка, ты мечтаешь выйти замуж за мужчину своей мечты. Ты думаешь обо всех этих экстравагантных вещах, о том, как он тебя спрашивает, о платье, которое ты собираешься надеть и музыке, под которую будешь танцевать со своим отцом. Иногда реальность переступает через ваши мечты и действительно вас удивляет, - написала счастливая невеста в Instagram. - Франциско Муниз IV, ты для меня больше, чем сон. Ты учишь меня каждый день, ты хвалишь меня, когда я не справляюсь, ты подталкиваешь меня преодолевать границы, но ты здесь, чтобы поймать меня, когда я начинаю падать. Я люблю каждую часть тебя, и я ценю тебя все больше и больше с каждым днем. Я действительно не могу дождаться, чтобы стать твоей женой".

Ситком "Малкольм в центре внимания" выходил с 2000 по 2006 год. Когда шоу стартовало, Мунизу, игравшего вундеркинда с фотографической памятью, было 14 лет. В 2017 году он признался, что потерял воспоминания о съемках в сериале из-за нескольких микроинсультов.

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