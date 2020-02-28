Могу быть и ангелом, и демоном: Виталий Козловский разоткровенничался о своей интимной жизни

Украинский поп-исполнитель Виталий Козловский признался, что интимная близость для него имеет большое значение. А также откровенно рассказал, какой он в постели.

Подробностями своей сексуальной жизни певец поделился в программе "Зірковий шлях". По словам Виталия, у него переменчивый характер, и это оказывает большое влияние на его интимную жизнь.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Секс для меня очень важен, - признается Козловский. - Я или взрываюсь, или очень спокоен и всех люблю. И вот мой темперамент перенесся в секс. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно".

В ходе интервью певец также ответил на вопрос о своей нетрадиционной ориентации.

"Я - метросексуал, и я это признаю. Я ухаживаю за собой, потому что артист не может выходить на сцену зачуханным. Но если для многих это есть какой-то параллелью с нетрадиционной ориентацией, то извините. Я не могу ходить с табличкой: "Я не гей", - отметил Козловский.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Ранее телеведущая и звезда проекта "Холостяк" Рамина Эсхакзай вдруг решила раскрыть настоящую причину расставания с украинским поп-исполнителем Виталием Козловским.

Виталий Козловский, который любит хвастаться кубиками пресса, снова выставил свое мускулистое тело напоказ. На снимке, опубликованном в Instagram, певец позирует в одних трусах, демонстрируя свой рельефный торс и подкаченные ноги.

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