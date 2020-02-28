Оля Цибульская назвала свой вес и рассказала, как ей удалось похудеть

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на протяжении пяти лет боролась с лишним весом. Но благодаря упорной работе над собой звезде удалось достичь желаемых параметров, которыми теперь любуется не только муж артистки, но и вся страна.

В интервью ТСН певица решила рассказать, что заставило ее похудеть на 12 килограмм, а также рассекретила, какой сегодня у нее вес.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Заняться собой Оля решила, поскольку ей захотелось "добавить приправ" в семейную жизнь. "Мы с мужем давно в отношениях и между "купить мультиварку на 8 Марта" и "его взволнует одна лишь мысль обо мне" - я выбрала второй вариант. Удерживать уровень пикантности в отношениях нелегко, но оно того стоит", - отметила Цибульская.

"Плюс, полностью кайфовать в паре можно только полностью кайфуя от себя. А мне в последнее время уже не удавалось. Переключала каналы, когда видела свои выступления, из регулярных студийных фотосессий "выживали" одна или две фотки. Примерки со стилистом вообще стали челенджем для нас обоих. Как-то в отеле после концерта наклацала на шоу, в котором снималась. У меня был шок. Казалось, что секси девочка со сцены и тетя с экрана - два разных человека. То была последняя капля", - добавила певица.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская призналась, что ее максимальный вес составлял 68 килограмм, а сейчас весы показывают цифру - 56.

В ходе интервью артистка также поделилась секретами своего похудения. Певица не ест и не пьет (даже воду) после 19:00. Также Цибульская полностью отказалась от своего любимого продукта - картошки.

"Так люблю картошку, что не могу. Но себя люблю больше. Поэтому "Любовь-яд" - это теперь краткое описание моих отношений с этим прекрасным продуктом", - поделилась Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Еще один секрет - льняное и кунжутное семя, которое певица употребляет каждое утро. По ее словам, этот продукт очищает организм и придает ощущения легкости.

Два раза в неделю певица устраивает монодень - это, когда завтрак, обед и ужин - один продукт. "Обычно это сырая тыква, овощное рагу или творог. Так я экономлю силы организму и калории, а себе – время и фантазию на что-то значительно интереснее", - говорит Цибульская.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская неожиданно появилась на шоу Голос країни-10. Исполнительница пришла на проект ради 5-летнего сына Нестора.

Также певица рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности. Оля изредка публикует в соцсетях фотографии с супругом, однако всегда закрывает его лицо.

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