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Украинская певица перенесла концерт в Италии из-за коронавируса

Выступление артистки было запланировано на 25 апреля

пятница, 28 февраля 2020, 12:45
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Украинская певица Мария Бурмака объявила о переносе своего концерта в Риме, запланированного на 25 апреля. Перенести выступление артистка решила в связи с ситуацией с коронавирусом в Италии.

Об этом знаменитость сообщила ведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале "Особливе з Соломією". По словам певицы, предварительно концерт состоится в мае - 8, 9 или 16 числа. "В Италию в конце апреля я не еду", - отметила Бурмака.

Фото: facebook.com/Maria Burmaka

"Как известно, сейчас Италии является крупнейшим центром распространения китайского коронавируса в Европе. Сейчас на "сапожке" многие заведения закрывают на карантин. Соответственно, Мария надеется, что в мае уже точно все пройдет и концерт в Риме состоится", - отметила Витвицкая.

  • Студия Paramount остановила производство фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом из-за вспышки коронавируса в Италии. Количество случаев заболевания в стране сильно возросло и стало самым большим за пределами Китая, Японии и Южной Кореи.
  • Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко решилась поехать в Сингапур несмотря на то, что туда добрался смертельный коронавирус из Китая.

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