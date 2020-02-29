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Ким Кардашьян показала, как выглядела в 9 классе: школьное фото телезвезды

Теледива поделилась кадром из личного архива

суббота, 29 февраля 2020, 14:42
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Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян активно ведет свой профиль в Instagram, где делится с поклонниками последними событиями в ее жизни. А теперь теледива решила вспомнить свои школьные годы.

Знаменитость опубликовала фотографию из личного архива, которая была сделана в девятом классе. На снимке будущая телезвезда запечатлена в строгом жакете и стрижкой каре.

Фото: instagram.com/kimkardashian

"9 класс", - коротко подписала фото Кардашьян. Всего за несколько часов публикация собрала свыше 2 миллионов лайков и массу комментариев. Поклонники теледивы отметили, что на этом снимке Ким очень похожа со своей дочерью Чикаго.

  • Ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст показали свой дом в Лос-Анджелесе с минималистичным интерьером, который выглядит довольно необычно. Белые стены, пустые коридоры, минимум мебели, круглые арки - все это с первого взгляда делает дом неуютным.
  • Также Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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