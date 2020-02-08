Белые стены и пустые коридоры: Ким Кардашьян показала необычный интерьер своего особняка

Ким Кардашьян и Канье Уэст показали свой дом в Лос-Анджелесе с минималистичным интерьером, который выглядит довольно необычно. Белые стены, пустые коридоры, минимум мебели, круглые арки - все это с первого взгляда делает дом неуютным. Кстати, рэпер описывает особняк как "футуристичный бельгийский монастырь".
Снимки дома в своем Instagram опубликовала Ким Кардашьян, отметив, что их особняк украсил обложку журнала об архитектуре Architectural Digest.
"То, о чем я всегда мечтала. Посмотрите на наш дом, выполненный в минималистичном стиле, а также взгляните на то, как мы оформили комнату Норт", – написала теледива.
Над дизайном особняка работали бельгийский декоратор Аксель Вервордт и архитектор Винсент ван Дуйсен.
Дом Ким и Канье выполнен в белых тонах. Кажется, единственное яркое место в нем – это комната их дочери Норт. Она вся выполнена в ярко-розовом цвете.
Практически вся мебель в доме дизайнерская, например белоснежный диван Jean Royere Polar, журнальный столик от Акселя Вервордта, столешницы на кухне украшают вазы японского художника-керамиста Сиро Цудзимуры.
- Ранее Ким показала, чем кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.
- Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.
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