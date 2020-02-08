Белые стены и пустые коридоры: Ким Кардашьян показала необычный интерьер своего особняка

Ким Кардашьян и Канье Уэст показали свой дом в Лос-Анджелесе с минималистичным интерьером, который выглядит довольно необычно. Белые стены, пустые коридоры, минимум мебели, круглые арки - все это с первого взгляда делает дом неуютным. Кстати, рэпер описывает особняк как "футуристичный бельгийский монастырь".

Снимки дома в своем Instagram опубликовала Ким Кардашьян, отметив, что их особняк украсил обложку журнала об архитектуре Architectural Digest.

"То, о чем я всегда мечтала. Посмотрите на наш дом, выполненный в минималистичном стиле, а также взгляните на то, как мы оформили комнату Норт", – написала теледива.

Над дизайном особняка работали бельгийский декоратор Аксель Вервордт и архитектор Винсент ван Дуйсен.

Дом Ким и Канье выполнен в белых тонах. Кажется, единственное яркое место в нем – это комната их дочери Норт. Она вся выполнена в ярко-розовом цвете.

Практически вся мебель в доме дизайнерская, например белоснежный диван Jean Royere Polar, журнальный столик от Акселя Вервордта, столешницы на кухне украшают вазы японского художника-керамиста Сиро Цудзимуры.

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Ранее Ким показала, чем кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.

Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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