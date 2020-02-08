RU  UA

Лайм

Белые стены и пустые коридоры: Ким Кардашьян показала необычный интерьер своего особняка

Канье Уэст описывает особняк как "футуристичный бельгийский монастырь"

суббота, 8 февраля 2020, 14:13
читати статтю українською

Ким Кардашьян и Канье Уэст показали свой дом в Лос-Анджелесе с минималистичным интерьером, который выглядит довольно необычно. Белые стены, пустые коридоры, минимум мебели, круглые арки - все это с первого взгляда делает дом неуютным. Кстати, рэпер описывает особняк как "футуристичный бельгийский монастырь".

Снимки дома в своем Instagram опубликовала Ким Кардашьян, отметив, что их особняк украсил обложку журнала об архитектуре Architectural Digest.

"То, о чем я всегда мечтала. Посмотрите на наш дом, выполненный в минималистичном стиле, а также взгляните на то, как мы оформили комнату Норт", – написала теледива.

Над дизайном особняка работали бельгийский декоратор Аксель Вервордт и архитектор Винсент ван Дуйсен.

Дом Ким и Канье выполнен в белых тонах. Кажется, единственное яркое место в нем – это комната их дочери Норт. Она вся выполнена в ярко-розовом цвете.

Практически вся мебель в доме дизайнерская, например белоснежный диван Jean Royere Polar, журнальный столик от Акселя Вервордта, столешницы на кухне украшают вазы японского художника-керамиста Сиро Цудзимуры.

загрузка...

  • Ранее Ким показала, чем кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.
  • Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Маленький Горбунов: Катя Осадчая показала милое фото подросшего сына

Катя Осадчая показала сына Ивана, которому скоро исполнится три года.

Невеста Никиты Добрынина показала, как выбирает свадебное платье: фото

Даша Квиткова показала, как готовится к свадьбе с Никитой Добрыниным - девушка уже выбирает платье.

Мэттью Перри последним из "Друзей" завел аккаунт в Instagram: первая публикация актера

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram и сделал первую публикацию.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: