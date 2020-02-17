Умерла актриса сериала "Секс в большом городе", игравшая украинку

Актриса Линн Коэн, известная по роли украинской домработницы Магды в сериале "Секс в большом городе" умерла в возрасте 86 лет, пишет The Hollywood Reporter. Коэн присоединилась к актерскому составу шоу в качестве немногословной экономки Миранды Хоббс в 2000 году и повторила свою роль в двух последующих полнометражных фильмах.

Кадр из сериала "Секс в большом Городе"

Звезда и продюсер сериала Сара Джессика Паркер почтила память актрисы в Instagram.

"Прекрасная Линн Коэн. Такая близкая и необходимая Миранде Магда. Наша дорогая коллега из Секса в большом городе. Талант, грация, вдохновение. Покойся с миром", - написала актриса.

"Всегда будем дорожить теми моментами между Мирандой и Магдой, где не было сказано ни слова, но их взгляды показывали, что они действительно понимают друг друга. Вечная память этой очень талантливой леди. Спи сладко", - пишут в комментариях.

В последние годы Линн Коэн также снималась в сериалах "Чудесная миссис Мейзел", "Любовники", "Мастер не на все руки" и "Голубая кровь".

6 февраля умер Кирк Дуглас - старейший актер Голливуда, сыгравший в 90 фильмах и сериалах. На момент смерти ему было 103 года.

На 82-м году жизни скончался британский актер Алан Харрис, наиболее известный ролями в "Звездных войнах". Он умер из-за рака легких. Болезнь актеру диагностировали в 2018 году.

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