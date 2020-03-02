Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака

В начале февраля 48-летняя Шеннен Доэрти объявила, что после трехлетней ремиссии ее рак молочной железы вернулся, и болезнь прогрессировала до 4 стадии. Теперь звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" в Instagram поделилась информацией о своем состоянии.

Актриса опубликовала солнечное фото с подругами и написала, что благодаря их участию ей лучше, хотя хорошими бывают далеко не все дни.

Фото: @theshando в Instagram

"После года борьбы с раком и другими стрессами, я возвращаюсь к этому. Забочусь о себе и ценю каждый день. Это не всегда легко. У меня бывают дни, когда я в депрессии или просто ленивая. Но я справляюсь с помощью друзей", - пишет Доэрти.

В компании друзей актриса ходит в походы и изучает новые способы приготовления пищи, которая питает душу и тело. Эти простые радости делают ее дни продуктивными и положительно влияют на самочувствие. "Мне лучше. Моя кожа жива, и я тоже", - призналась Шеннен.

Ранее Доэрти поблагодарила своих поклонников за любовь, молитвы и поддержку: "Сейчас странное время, и я не всегда чувствую землю под ногами. Сказать, что у меня стресс, будет преуменьшением. Сказать, что я борюсь, будет слишком мягко. Но... я верю, что найду опору. Я буду глубоко копать в поисках внутренней силы, мне нужно справиться со всем этим. Я молюсь, я делаю все это с достоинством и изяществом. Я так много могу сказать, и я скажу. А пока, пожалуйста, знайте, как сильно вы меня приободряете".

Несмотря на болезнь, актрисе пришлось отправиться в суд. Страховая компания считает, что Шеннен Доэрти рассказала о раке 4 стадии ради выплат на ремонт дома.

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