Страховая компания считает, что Шеннен Доэрти рассказала о раке 4 стадии ради выплат

Американская страховая компания State Farm заявила, что больная раком 4 стадии актриса Шеннен Доэрти просто "ищет сочувствия и выплат" на ремонт своего дома в Калифорнии, пишет издание Page Six.

Во время лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году дом звезды сериалов "Беверли Хиллз, 90210" и "Зачарованные" пострадал. Ее имущество было застраховано в State Farm, но компания отказалась выплачивать полную стоимость ремонта. Из-за этого в 2019 году актриса подала на страхового гиганта в суд, и теперь юристы компании заявили, что своим признанием о раке Доэрти "просто хочет добиться сочувствия" и "заставить State Farm восстановить ее дом".

"Истец неправомерно утверждает, что она имеет право на восстановление всего своего дома стоимостью 2,7 миллиона долларов, потому что у нее рак молочной железы и хроническая обструктивная болезнь легких", - говорится в судебных документах.

Напомним, что 48-летняя Доэрти сообщила, что ее рак вернулся после трехлетней ремиссии, и ее диагноз будет обнародован во время судебного процесса.

"Я бы предпочла, чтобы люди услышали это от меня. Я не хочу, чтобы это было искажено в судебных документах, - сказала она в интервью "Доброе утро, Америка". - Я хочу, чтобы это было реально и достоверно. Я хочу контролировать рассказ".

State Farm, в свою очередь, утверждает, что в доме Доэрти нашли только повреждения от дыма, а не от огня, и страховая уже заплатила 1 миллион долларов за ремонт, профессиональную уборку и аренду временного жилья для актрисы.

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