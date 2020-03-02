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Дочь Стивена Спилберга арестовали за нападение на жениха

23-летняя Микаэла Спилберг ранила мужчину во время ссоры

понедельник, 2 марта 2020, 10:35
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23-летняя дочь Стивена Спилберга Микаэла была арестована и заключена в тюрьму города Нэшвилл из-за бытового насилия, сообщает издание Time. Согласно показаниям, рано утром 29 февраля Спилберг и ее парень поссорились после возвращения из бара. После того, как пострадавший сделал "грубый комментарий" в отношении девушки, она начала бросать в него предметы, ранив его руку и запястье.

По завершении 12-часового задержания Микаэлу Спилберг освободили под залог в $1000, а судебное заседание по ее делу назначили на 9 марта.

Микаэла Спилберг с 50-летним женихом Чаком ПанкоуФото: @peacemakerdarts в Instagram

Инцидент произошел менее чем через 2 недели после того, как девушка объявила, что снимает сольные секс-видео и собирается стать танцовщицей в Нэшвилле. В интервью таблоиду The Sun она рассказала, что живет с 50-летним женихом Чаком Панкоу - игроком в дартс. Также Микаэла подчеркнула, что из уважения ко второй половинке не будет сниматься в порно с другими людьми.

Микаэла - приемная дочь Спилберга и его жены Кейт Кэпшоу. В детстве она стала жертвой насилия, вследствие которого страдала от тревожности, биполярного расстройства и алкоголизма, который "едва ее не погубил".

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