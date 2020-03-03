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На 15 не смахивает: дочь Оли Поляковой удивила не по возрасту эффектным фото

Маша опубликовала "взрослый" снимок

вторник, 3 марта 2020, 11:22
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2 марта старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой исполнилось 15 лет. По случаю дня рождения Маша сделала праздничный мейк, который добавил ей десяток лет.

Эффектное фото юная девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На снимке дочь звезды изображена с Олегом Машуковским – известным визажистом, создающим стильные образы для украинских селебрити.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Фолловеры в комментариях поспешили напомнить Маше, что ей всего 15 лет и не стоит торопиться взрослеть. Однако нашлись и те, кто восхитился образом именинницы и написали слова поддержки.

"Выглядишь тут намного старше совершеннолетней", "Красиво, но +5 лет точно", "Слишком рано стала взрослой, она подражает маме, ей все дозволено. То ли еще будет. Маму обскакает", "На 15 не смахивает", "С мейком выглядит на 25", "Вау, Маша, ты очень красивая", "Очень классный мейк", - пишут комментаторы.

  • Старшая дочь Оли Поляковой следует примеру своей звездной мамы, регулярно публикуя в Instagram фотографии в купальнике. Недавно Маша выложила снимок в откровенном бикини, обнажающем ее ягодицы.
  • Оля Полякова похвасталась талантами своей дочери. Певица показала видео, как Маша эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут".

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