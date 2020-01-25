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Рановато показывать: дочери Оли Поляковой досталось за слишком откровенное фото

Многие считают, что девочка публикует снимки не по возрасту

суббота, 25 января 2020, 10:18
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Старшая дочь Оли Поляковой следует примеру своей звездной мамы, регулярно публикуя в Instagram фотографии в купальнике. На этот раз 14-летняя Маша выложила снимок, сделанный во время отдыха в Мексике.

На фото девочка позирует на пляже на фоне лазурного океана. Маша красуется фигурой в откровенном бикини, обнажающем ее ягодицы. "Что если я буду постить больше таких фото?", - поинтересовалась она у подписчиков.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Мнения поклонников разделились: одни считают, что девочке еще рано публиковать такие откровенные фото, а другие поддержали Машу.

"Куда дети катятся. В таком возрасте еще мультики смотреть, а они ж*пы выкладывают", "Еще рано, слишком откровенно", "Рановато показывать ж*пу всей стране", "Слишком откровенные фото для твоего юного возраста", "Слишком откровенно", "Если мама фотографирует, то можно", "Красотка" - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

  • Оля Полякова похвасталась талантами своей дочери. Певица показала видео, как Маша эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут".
  • Многие украинские знаменитости проводят сейчас отпуск у моря, откуда регулярно дразнят поклонников яркими снимками. Самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.

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