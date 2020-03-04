13-летний сын Бритни Спирс пожелал деду смерти и признался, что его мать бросила музыку

Младший сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна Джейден устроил в Instagram откровенный видеочат, ответив на вопросы подписчиков. 13-летний мальчик рассказал о застывшей музыкальной карьере матери, поделился отношением к ее 26-летнему бойфренду и признал, что обижен на своего деда Джейми Спирса, который более 10 лет контролировал Бритни как ее опекун.

Бритни Спирс с сыновьями Шоном (слева) и ДжейденомФото: @britneyspears в Instagram

"Что происходит с моей мамой? Я расскажу вам всю историю о моей маме, если я получу 5000 подписчиков в своем Instagram. Она выйдет в далеком будущем, когда я стану действительно популярным, - пообещал Джейден. - На самом деле я вообще не видел, чтобы она много занималась музыкой. Даже не знаю. Помню, как однажды я спросил ее: "Мама, что случилось с твоей музыкой?" Она сказала: "Я не знаю, дорогой. Думаю, я могла бы просто бросить это".

В 2008 году после госпитализации в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA Бритни Спирс признали временно недееспособной, и ее отца Джейми назначили ее опекуном. В сентябре 2019 года он ушел с поста из-за проблем со здоровьем, но, по сообщениям, вернулся к своим обязанностям в январе. При этом отношения с внуками у него натянутые: после стычки с 14-летним сыном Бритни Шоном ему запретили видеться с детьми в течение трех лет.

"Он довольно большой х**... Пусть умрет, - сказал Джейден. При этом мальчик похвалил маминого бойфренда Сэма Асгари, с которым Бритни встречается с 2016 года. - Мне нравится Сэм. Он хороший, добрый, - сказал он. - Он действительно хороший чувак".

Ранее Бритни показала, как сломала ногу во время танца. Ее кость не выдержала страстной любви к танцам, и это действительно громко.

В прошлом году отец Бритни Спирс попал в заголовки СМИ после того, как бывший муж певицы Кевин Федерлайн подал на него в суд за грубое обращение с внуком, Шоном Престоном. Читайте на theLime, чем закончилась эта история.

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