RU  UA

Лайм

13-летний сын Бритни Спирс пожелал деду смерти и признался, что его мать бросила музыку

Джейден Федерлайн устроил весьма откровенный онлайн в Instagram

среда, 4 марта 2020, 19:25
читати статтю українською

Младший сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна Джейден устроил в Instagram откровенный видеочат, ответив на вопросы подписчиков. 13-летний мальчик рассказал о застывшей музыкальной карьере матери, поделился отношением к ее 26-летнему бойфренду и признал, что обижен на своего деда Джейми Спирса, который более 10 лет контролировал Бритни как ее опекун.

Бритни Спирс с сыновьями Шоном (слева) и ДжейденомФото: @britneyspears в Instagram

"Что происходит с моей мамой? Я расскажу вам всю историю о моей маме, если я получу 5000 подписчиков в своем Instagram. Она выйдет в далеком будущем, когда я стану действительно популярным, - пообещал Джейден. - На самом деле я вообще не видел, чтобы она много занималась музыкой. Даже не знаю. Помню, как однажды я спросил ее: "Мама, что случилось с твоей музыкой?" Она сказала: "Я не знаю, дорогой. Думаю, я могла бы просто бросить это".

В 2008 году после госпитализации в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA Бритни Спирс признали временно недееспособной, и ее отца Джейми назначили ее опекуном. В сентябре 2019 года он ушел с поста из-за проблем со здоровьем, но, по сообщениям, вернулся к своим обязанностям в январе. При этом отношения с внуками у него натянутые: после стычки с 14-летним сыном Бритни Шоном ему запретили видеться с детьми в течение трех лет.

"Он довольно большой х**... Пусть умрет, - сказал Джейден. При этом мальчик похвалил маминого бойфренда Сэма Асгари, с которым Бритни встречается с 2016 года. - Мне нравится Сэм. Он хороший, добрый, - сказал он. - Он действительно хороший чувак".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Бритни Спирс

Поделиться

Читайте также

Сын Сергея Бабкина оказался в реанимации: жена музыканта рассказала о причинах

Старший из сыновей музыканта остается под постоянным присмотром врачей

Собака усыновила осиротевших енотов и заботится о них, как о родных щенках: видео

Маленькая собака породы рэт-терьер заботиться о енотах как о собственных детях - смешные видео с собаками

Сестры Дженнер в бикини похвастались соблазнительными фото на розовом песке

Как отдыхают звезды - сестры Дженнер в купальниках проводят сказочный отпуск на розовом пляже острова Харбор

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: