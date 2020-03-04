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Не нужно было ее делать: Бритни Спирс пожаловалась на татуировку в честь бывшего мужа

Идея свести тату появилась у певицы через 14 лет после развода

среда, 4 марта 2020, 13:52
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Бритни Спирс развелась с Кевином Федерлайном в 2006 году, но на ее запястье до сих пор красуется татуировка, которую певица сделала в разгар их отношений. Похоже, 38-летняя звезда наконец-то решила избавиться от ненужных воспоминаний о бывшем муже.

"Альберт Эйнштейн однажды сказал: "Бог не играет в кости со вселенной". Так что, возможно, мне не нужно было делать татуировку розовых кубиков на левой руке, - написала Спирс в Instagram. - Мне даже не нравятся татуировки. Похоже, мне нужно это удалить?"

Фото: @britneyspears в Instagram

Спирс и Федерлайн сделали парные тату игральных костей во время поездки в Ирландию после их свадьбы в 2004 году; невесте достались розовые кубики, а жениху - голубые. Уже через 2 года, спустя пару месяцев после рождения второго ребенка, певица подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

С 2016 года Бритни Спирс встречается с персональным тренером Сэмом Асгари. 3 марта ему исполнилось 26 лет, и в честь этого она опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых позирует с возлюбленным. "Счастливого дня рождения этому мужчине! Я обожаю и люблю его так сильно", - написала певица.

Фото: @britneyspears в Instagram

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