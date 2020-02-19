RU  UA

Лайм

Бритни Спирс попала в больницу с переломом: фото

Звезда так усердно занималась любимым делом, что сломала ногу

среда, 19 февраля 2020, 13:45
читати статтю українською

Бритни Спирс госпитализировали с переломом лодыжки. О травме, которую 38-летняя певица получила на танцах, рассказал в соцсетях ее парень Сэм Асгари.

"Если ты что-то ломаешь, это имеет тенденцию заживать и становиться сильнее. Особенно, если ты - моя Девочка", - написал 26-летний тренер в Instagram, опубликовав несколько фотографий из больницы.

Фото: @samasghari в Instagram

"Моя львица сломала плюсневую кость на ноге, делая то, что она любит, - танцуя. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать изо всех сил", - добавил Асгари, который встречается с Бритни с 2016 года.

Плюсневые кости стопы - это группа из пяти костей, расположенных между пальцами ног и пяткой. Неизвестно, какую из костей сломала Бритни, но лечение подобных травм, как правило, занимает 4-6 недель, требует наложения шины и полного покоя.

  • В прошлом году отец Бритни Спирс попал в заголовки СМИ после того, как бывший муж певицы Кевин Федерлайн подал на него в суд за грубое обращение с внуком, Шоном Престоном. Читайте на theLime, чем закончилась эта история.
  • Элтону Джону стало плохо на сцене. 72-летний певец не смог уйти за кулисы без посторонней помощи, ведь накануне ему диагностировали атипичную пневмонию.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

MONATIK засветился на премии BRIT Awards 2020 - но даже это не так круто, как его стильная шапка

Украинский артист MONATIK стал гостем BRIT Awards 2020 - международной музыкальной премии.

Хуже, чем когда-либо: Билли Айлиш рассказала, как троллинг в соцсетях портит ей жизнь

Билли Айлиш перестала читать комментарии в Instagram из-за троллинга и ненависти

Группа The Hardkiss порадовала фанов новой песней и клипом: видео

19 февраля состоялась премьера клипа группы The Hardkiss на песню "Косатка".

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: