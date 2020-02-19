Бритни Спирс попала в больницу с переломом: фото

Бритни Спирс госпитализировали с переломом лодыжки. О травме, которую 38-летняя певица получила на танцах, рассказал в соцсетях ее парень Сэм Асгари.

"Если ты что-то ломаешь, это имеет тенденцию заживать и становиться сильнее. Особенно, если ты - моя Девочка", - написал 26-летний тренер в Instagram, опубликовав несколько фотографий из больницы.

Фото: @samasghari в Instagram

"Моя львица сломала плюсневую кость на ноге, делая то, что она любит, - танцуя. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать изо всех сил", - добавил Асгари, который встречается с Бритни с 2016 года.

Плюсневые кости стопы - это группа из пяти костей, расположенных между пальцами ног и пяткой. Неизвестно, какую из костей сломала Бритни, но лечение подобных травм, как правило, занимает 4-6 недель, требует наложения шины и полного покоя.

В прошлом году отец Бритни Спирс попал в заголовки СМИ после того, как бывший муж певицы Кевин Федерлайн подал на него в суд за грубое обращение с внуком, Шоном Престоном. Читайте на theLime, чем закончилась эта история.

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