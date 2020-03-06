Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника, и это совсем другое звучание

Украинский певец Александр Пономарев представил свое видение песни "Вовчиця", которую перепевает наизусть многочисленная армия поклонниц Олега Винника.

Презентация композиции состоялась в пятницу, 6 марта, на YouTube-канале Пономарева. "Такой я увидел Вовчицю", - прокомментировал Александр.

Песня была записана в рамках проекта с химическим названием СО2, который создали Винник и Пономарев. Авторы проекта перепевают хиты друг друга, по-новому раскрывая свое творчество.

Особенность проекта СО2 заключается в том, что все песни записываются с первого дубля и исключительно вживую. А видео снимаются в черно-белом формате, чтобы зрители могли сконцентрироваться на вокале исполнителя, не отвлекаясь на внешние элементы.

Ранее поклонники артистов имели возможность услышать совместное исполнение Олега Винника и Александра Пономарева. Мужской дуэт разбавила Таюне - бэк-вокалистка Винника.

А также смогли оценить хит Александра Пономарева "Я люблю тільки тебе" в исполнении Олега Винника.

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