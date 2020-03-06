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Maruv выпустила первый трек сайд-проекта Shlakoblochina - все те же "киски", те же "зоны риска"

Внимательные слушатели заметили в сети две версии песни

пятница, 6 марта 2020, 19:21
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Певица Maruv презентовала в сети свежий дип-хаус-трек "Новая сила киски". Вполне характерный для нее по стилю и содержанию, что правда, на этот раз вышедший от имени сайд-проекта Shlakoblochina.

Планами на новый проект исполнительница поделилась в одном из интервью еще в прошлом году. Теперь же Shlakoblochina делится дебютным треком, а также обещает скорый релиз полноформатного альбома Fatality.

Незадолго до релиза в Инстаграм появилась отдельный аккаунт проекта, в нем - привычные по содержанию фотографии и тизеры "Новой силы киски". Как заметили внимательные слушатели, в сети сейчас есть две версии песни - с цензурой и без.

  • История с кражей личных вещей Maruv в Киеве закончилась хеппи-эндом. Певица даже снялась в небольшом проморолике Нацполиции.
  • Смотрите, как MARUV нарядила певицу alyona alyona в латекс для совместного фото. Звезды сверкнули фигурами в черных комбинезонах.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: MARUV

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