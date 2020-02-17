История с кражей личных вещей Maruv в Киеве закончилась хеппи-эндом

Полицейским удалось вернуть певице Maruv (Анне Корсун) часть вещей, украденных в январе из ее автомобиля на одной из улиц Киева. Об этом артистка рассказала в коротком видео, которое вскоре стараниями пресс-службы столичной полиции разошлось по сети.

Некоторые вещи, также со временем вернут владелице. Сейчас они необходимі полицейским для проведения экспертизы. Ранее сообщалось, что в сумке артистки находились деньги и украшения на сумму более двух миллионов гривен.

Что же касается злоумышленника, как утверждает пресс-служба, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите, как MARUV нарядила певицу alyona alyona в латекс для совместного фото. Звезды сверкнули фигурами в черных комбинезонах.

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

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