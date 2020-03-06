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Майли Сайрус показала фанам новое тату, и к певице появились вопросы: самый популярный - зачем?

Певица похвасталась новым рисунком на теле

пятница, 6 марта 2020, 15:19
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Американская певица Майли Сайрус похвасталась в Instagram новой татуировкой, но у поклонников есть много вопросов к рисунку на теле знаменитости.

Исполнительница опубликовала в своем аккаунте короткое видео, на котором демонстрирует новое тату - силуэт обнаженной женщины. Ролик Сайрус подписала цитатой из песни Леонарда Коэна Dance Me to the End of Love.

В посте Майли также упомянула художника Анри Матисса, тем самым дав понять, что вдохновилась работой знаменитого француза - картиной "Танец".

Несмотря на то, что ролик собрал уже 5 миллионов просмотров, фаны певицы считают, что рисунок вышел неудачным. "Самая худшая татуировка. Что ты делаешь, Майли? Это ужасно", "Надеюсь, тебе не пришлось платить за это тату", - пишут комментаторы.

Майли Сайрус любит татуировки: на ее теле уже столько рисунков, что легко можно сбиться со счета. Первое тату певица сделала, когда ей было 17 лет.

  • Ранее Майли Сайрус опубликовала слишком откровенные фото в Instagram. Контент, которым она делится с фанатами, в соцсети строго запрещен.
  • Напомним, недавно Майли Сайрус рассталась с актером Лиамом Хемсвортом. Отношения пары в браке продлились восемь месяцев. Официальной причиной развода они назвали "неразрешимые противоречия". Впрочем, фаны знаменитостей заподозрили, что дело в другом - в изменах со стороны Сайрус и проблемах с алкоголем у Хемсворта.

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