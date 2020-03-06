RU  UA

Лайм

Страна объята паникой: Екатерина Кухар рассказала о ситуации с коронавирусом во Франции

Балерина вместе с мужем провела во Франции два месяца

пятница, 6 марта 2020, 18:10
читати статтю українською

Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции. Вернувшись в Украину знаменитость рассказала, что из-за распространение коронавируса страна "объята паникой".

"Очень многие люди в магазинах, театрах и музеях ходят в масках, большинство из них – азиаты. Самое интересное, что из-за этого совершенно не понятно, кто из них болеет, а кто - здоров", - цитирует балерину "КП" в Украине".

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar

Сама же Екатерина защитную маску не использует, а старается поддерживать иммунитет. Таким способом защиты от вируса пользуется и супруг Кухар, артист балета Александр Стоянов.

"Мы с Сашей маски не носим. Помочь могут лишь респираторные, в которых очень сложно дышать и которые сложно купить. Но мы стараемся поддерживать иммунную систему: пьем теплые напитки с медом, имбирем, корнем женьшеня и другими травами. Конечно, немаловажны средства гигиены: мытье рук. Мы еще промываем и ноздревые пазухи мыльным раствором, потому что коронавирус – воздушно-капельная инфекция", - поделилась балерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar

По словам Екатерины, в отличие от Италии, во Франции нет массовых закрытий общественных мест.

"Во Франции все немного спокойнее, чем в Италии. Хотя на некоторый период закрывали Лувр, но потом снова открыли. Из-за забастовки в опера Бастилия отменяли спектакль, но на один день, мы совсем недавно в этом театре с Сашей смотрели неоклассическую хореографию Баланчина", - рассказала Кухар.

  • Ранее украинская певица Мария Бурмака объявила о переносе своего концерта в Риме, запланированного на 25 апреля. Перенести выступление артистка решила в связи с ситуацией с коронавирусом в Италии.
  • Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом отменили из-за коронавируса в Италии. Боевик должны были снимать в Венеции, но в городе запретили все общественные мероприятия.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Самая глупая вещь в жизни: Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински

В документальном фильме о Хиллари Клинтон Билл Клинтон вспомнил, как рассказал жене об измене. Билл и Хиллари Клинтон обсудили скандал с Моникой Левински

Майли Сайрус показала фанам новое тату, и к певице появились вопросы: самый популярный - зачем?

Майли Сайрус опубликовала короткий ролик, на котором демонстрирует свое новое тату.

Алина Гросу кардинально сменила имидж - как отреагировали поклонники

Певица Алина Гросу обрезала длинные волосы, сделав модную стрижку каре.

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: