Страна объята паникой: Екатерина Кухар рассказала о ситуации с коронавирусом во Франции

Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции. Вернувшись в Украину знаменитость рассказала, что из-за распространение коронавируса страна "объята паникой".

"Очень многие люди в магазинах, театрах и музеях ходят в масках, большинство из них – азиаты. Самое интересное, что из-за этого совершенно не понятно, кто из них болеет, а кто - здоров", - цитирует балерину "КП" в Украине".

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar

Сама же Екатерина защитную маску не использует, а старается поддерживать иммунитет. Таким способом защиты от вируса пользуется и супруг Кухар, артист балета Александр Стоянов.

"Мы с Сашей маски не носим. Помочь могут лишь респираторные, в которых очень сложно дышать и которые сложно купить. Но мы стараемся поддерживать иммунную систему: пьем теплые напитки с медом, имбирем, корнем женьшеня и другими травами. Конечно, немаловажны средства гигиены: мытье рук. Мы еще промываем и ноздревые пазухи мыльным раствором, потому что коронавирус – воздушно-капельная инфекция", - поделилась балерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar

По словам Екатерины, в отличие от Италии, во Франции нет массовых закрытий общественных мест.

"Во Франции все немного спокойнее, чем в Италии. Хотя на некоторый период закрывали Лувр, но потом снова открыли. Из-за забастовки в опера Бастилия отменяли спектакль, но на один день, мы совсем недавно в этом театре с Сашей смотрели неоклассическую хореографию Баланчина", - рассказала Кухар.

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