Массовая смертность и расстрелы на месте: свежие данные про коронавирус в разных странах

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться по миру. Количество зараженных на утро пятницы, 6 марта, составляет 98 385 человек. 3 383 человека скончались. После заболевания 55 423 человека уже выздоровели, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

"Апостроф" собрал все, что известно на данный момент.

Вирус опасен для нервной системы

Китайские врачи обнаружили, что коронавирус может повредить центральную нервную систему. Врачам удалось вылечить 56-летнего пациента, у которого в спинномозговой жидкости содержался вирус. Диагноз был поставлен 24 января. Однако, после регулярного лечения его состояние не улучшалось, а ухудшалось. Впоследствии у него появились симптомы, связанные со снижением уровня сознания, хотя компьютерная томография головы не показала признаков патологии.

Только после проведения секвенирования генов на образцах его спинномозговой жидкости подтвердили наличие коронавируса нового типа и диагностировали у этого пациента вирусный энцефалит - воспаление головного мозга. После успешного лечения энцефалита мужчину выписали из больницы 25 февраля.

Личный врач этого пациента сказал, что, как только у пациента с коронавирусом оказываются расстройства сознания, медики должны рассмотреть возможность нейровирусных инфекций.

Люди массово умирают

В Италии за сутки обнаружили 769 новых больных, 41 человек умерли. Всего в Италии заболели 3858 человек.

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением коронавируса. В связи с этим принято решение закрыть все университеты и школы.

Новые страны и новые случаи заражения

У 13-летней девочки в Бразилии обнаружили новый тип коронавируса без каких-либо симптомов заболевания. Из-за отсутствия симптомов данный случай не будет включен в число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Однако тест на коронавирус оказался положительным.

В Испании подтверждены 37 новых случаев инфицирования. В Иране - 591, в США - 68.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6284 человек. Власти призвали людей оставаться дома.

О первых случаях выявления вируса заявили в ЮАР, Боснии и Герцоговине. В королевстве Бутан первый случай выявлен у 76-летнего американского туриста, прибывшего в страну из Индии. В Бутане на три недели будут закрыты школы и другие учреждения в районах, которые посещал зараженный.

Правительство Израиля расширило “карантинный список” до восьми стран. Туристов и граждан из этих стран будут помещать на карантин, как только они будут приезжать в Израиль.

Китайские власти советуют жителям в приграничной зоне с Северной Кореей не находится вблизи границы, иначе они рискуют быть застреленными северокорейскими пограничниками.

Миллиарды от МВФ

Международный валютный фонд объявил о выделении 50 миллиардов долларов помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Деньги выделят, чтобы помочь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения сдержать эпидемию.

"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго это будет продолжаться, пока трудно предсказать", – отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Коронавирус в Украине и карантин в Новых Санжарах

Первый случай заражения в Украине подтвердили 3 марта. Заболевание обнаружили в Черновцах у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию. Мужчину срочно госпитализировали, а позже забрали в больницу и его жену. Произошло это после того, как соседи подняли волну возмущения, что жена зараженного самоизолировалась в квартире. У женщины симптомов коронавируса нет.

6 марта стало известно, что у жительницы Краматорска заподозрили китайский коронавирус. 5 марта она вернулась из Таиланда и была госпитализирована с симптомами ОРВИ. Женщину изолировали и взяли биологический материал, который отправили на исследование в Киев. Карантин организовали в Мирноградской инфекционной больнице, а больных будут принимать в Константиновской инфекционной больнице, Мариупольской городской больнице №4 и больнице скорой помощи.

По словам источника "Апострофа", в Киев из Италии вернулся студент с одним из симптомов коронавируса.

В Новых Санжарах завершился срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из Уханя 20 февраля из-за вспышки коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 5 марта посетил Новые Санжары, где встретился с эвакуированными, которые две недели провели на обсервации. Президент прибыл с большим розовым медведем и дал небольшой брифинг для прессы.

Эвакуированным украинцам президент Зеленский сделал подарки. Одному из них он подарил часы стоимостью более 4 тысяч гривен.

В Черновицкой области объявлен карантин во всех учебных заведениях, кроме детских садов. На территории области, в том числе и в Черновцах, приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно. Решение о продлении ограничительных мер будет приниматься ближе к 22 числа в зависимости от ситуации.

В ВООЗ заявили, что, скорее всего, в Украине будет зафиксировано много случаев заражения COVID-19, однако страна готова бороться с болезнью.