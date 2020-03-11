Как украинские звезды отреагировали на карантин и кому пришлось отменить концерты

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения смертельного коронавируса. На новость уже успели отреагировать некоторые украинские знаменитости.

Так, Джамала призвала поклонников не паниковать, а также поделилась своими секретами профилактики. "Проветриваю чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха. Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или просто так же обычным мылом. Еще пользуюсь оксолиновой мазью", - написала певица.

Группа KAZKA приняла решение перенести свой гастрольный тур по 28 городам Украины. "Такое решение было принято нашей командой прежде всего с заботой о здоровье зрителей и участников коллектива и по рекомендации Министерства здравоохранения Украины по организации и посещение мероприятий массового сбора людей.", - объяснили музыканты.

В ближайшее время не состоятся концерты и "Вечернего Квартала". "Друзья, в связи с общегосударственным карантином концерты "Вечернего Квартала", которые должны были состояться 17 и 18 марта, также переносятся. Новые даты станут известны чуть позже", - сказано на официальной странице "Квартала 95".

"Пока еще нет официального документа с подробным разъяснением условий, регламента отмены массовых мероприятий. А потому нет оснований для отмены концертов. Мы будем держать вас в курсе событий", - написали музыканты из группы O.Torvald.

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко считает, что карантин ввели слишком рано, поскольку в Киеве нет ни одного больного. Его возмущает, что украинцы теперь не смогут посмотреть премьеру фильма "Толока", снятого его дядей Михаилом Ильенко.

Беременной Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса. 35-летняя певица и 43-летний актер мечтали пожениться в Японии.

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом отменили из-за коронавируса в Италии. Боевик должны были снимать в Венеции, но в городе запретили все общественные мероприятия.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.